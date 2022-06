Este é calendário de cortes na A24 para as filmagens de "Velocidade Furiosa"

A autoestrada A24 vai estar encerrada vários dias de junho e julho, entre as 6 e as 22 horas, para permitir a filmagem das cenas do filme "Factor X", último da saga "Velocidade Furiosa", que decorrerão na zona de Dão-Lafões, distrito de Viseu. A organização anunciou este sábado o calendário e os respetivos troços em que ocorrerão essas interrupções e anunciou que, como forma de compensar os utentes, as portagens não serão cobradas nos respetivos dias.

Para minimizar o impacto na vida dos residentes na região, a Centro de Portugal Film Commission e a Sagesse Productions, em articulação conjunta e no enquadramento das filmagens da saga de Hollywood "Velocidade Furiosa, adiantam, este sábado, em comunicado, que o primeiro corte ocorrerá terça-feira, dia 28 de junho, entre o nó 9 - (Moimenta da Beira e Lamego) o nó 10 (Armamar e Valdigem)

Todas as interrupções serão feitas entre as 6 e as 22 horas, à exceção dos dias 22 e 26 de julho, em que haverá um corte total de 24 horas no sentido Norte/Sul, entre o nó 11 (Peso da Régua) e nó 12 (Nogueira).

Esta quarta-feira haverá um corte entre o nó 5 (Carvalhal) e o nó 7 (Castro Daire Norte) e na quinta-feira entre o nó 11 (Peso da Régua) e o nó 12 (Nogueira).

No mês de julho, quarta-feira, dia 6, e sexta, dia 8, a circulação está interrompida entre o nó 15 (Vilarinho da Samardã) e o nó 16 (Vila Pouca de Aguiar), situação que se repete na segunda-feira, dia 11 a quarta, dia 13.

Já na quinta-feira, dia 14, e sexta, dia 15, estará fechado, de novo, o troço entre o nó 5 (Carvalhal) e o nó 7 (Castro Daire Norte). Segunda, dia 18, o encerramento é entre o nó 9 (Moimenta da beira e Lamego) e o nó 10 (Armamar e Valdigem).

Terça-feira, dia 19, quarta, dia 20 e quinta, dia 21, o fecho é entre o nó 15 (Vilarinho da Samardã) e o nó 16 (Vila Pouca de Aguiar).

Finalmente, entre sexta-feira, dia 22 e terça, dia 26, a circulação estará suspensa entre o nó 11 (Peso da Régua) e o nó 12 (Nogueira).