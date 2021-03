Executivo da Câmara de Viseu testa negativo 

Sandra Ferreira Hoje às 13:05 Facebook

O Executivo da Câmara de Viseu foi todo testado à covid-19 e até agora os resultados deram negativo, adianta o Município em comunicado, depois do presidente, Almeida Henriques, ter testado positivo.

"O presidente da autarquia sente-se bem e encontra-se apenas com sintomas ligeiros, continuando a trabalhar a partir de casa", adianta o município, acrescentando que Almeida Henriques vai permanecer isolado.

No entanto "manterá, dentro do possível, todos os compromissos por via digital, continuando a gerir o Município com apoio da equipa e dos colaboradores dos diferentes setores", lê-se no mesmo comunicado.

A Câmara informa que, apesar dos contactos reduzidos nos últimos dias e dos resultados negativos, toda a equipa seguirá as orientações que vierem a ser indicadas pela Autoridade de Saúde.