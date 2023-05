Falta de mão de obra: "As pessoas procuram um emprego das 9 às 17"

Mariana Rebelo Silva Hoje às 11:17 Facebook

Todas as empresas de Viseu se queixam do mesmo: falta gente para trabalhar.

Há empresas de todas as áreas na Feira de Empregabilidade do Interior. Porque, aparentemente, não falta emprego nesta zona do país. Desde a área das telecomunicações, engenharia, construção, hotelaria, turismo, restauração, tecnologia, à indústria, entre muitas outras.

A Visabeira, por exemplo, tem mais de 50 vagas disponíveis só em Viseu. A procura de colaboradores prende-se, sobretudo, com o trabalho sazonal. "O grupo tem várias unidades na área da restauração e hotelaria e a dificuldade é encontrar pessoas motivadas para trabalhar nesta área. Uma dificuldade que se agravou com a pandemia", adianta Diana Magalhães.