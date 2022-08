Feira de São Mateus gera 82 milhões de euros de volume de negócio

José Ricardo Ferreira Hoje às 20:40 Facebook

Edição 630 da feira franca é a maior de sempre com 49 dias e mais de 300 expositores. São esperados um milhão e meio de visitantes a partir de quinta-feira

A Feira de São Mateus, de Viseu, que arranca esta quinta-feira, dia 4, gera anualmente um volume de negócio de 82 milhões de euros, isto segundo um estudo da Associação de Desenvolvimento e Investigação de Viseu (ADIV), encomendado pela organização do certame, que revela ainda que face a 2014 este número quase que duplicou.

O evento, que vai na 630.ª edição, está de regresso a Viseu após uma pausa de dois anos imposta pela pandemia para cumprir aquela que será "a maior edição de sempre". Serão 49 dias "a feirar", mais 10 do que na última edição, em 2019. A feira franca decorre até 21 de setembro, terminando no dia do feriado municipal de Viseu.