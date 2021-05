Fernando Figueiredo candidato pela Iniciativa Liberal em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 12:44 Facebook

O Coronel de Infantaria na reforma, Fernando Figueiredo, de 59 anos, candidata-se à Câmara municipal de Viseu pela Iniciativa Liberal.

Fernando Figueiredo chefiou o Centro de Recrutamento de Viseu, foi 2.º Comandante do Regimento de Infantaria 14 , em Viseu e comandou o RI 3 em Beja.

Residente em Viseu, o antigo deputado na Assembleia Municipal de Viseu pelo CDS, entre 2013 e 2015, é licenciado em Ciências Sócio-Económicas, Culturais e Militares e mestrando em Gestão de Recursos Humanos.

"Tenho mantido uma presença ativa na sociedade civil e nas redes sociais com foco em Viseu. Chegou de novo a altura de me envolver na política eleitoral com um novo projeto em que acredito, um projeto para tornar Viseu uma melhor cidade para se viver e trabalhar", afirma o autor do blogue o Bazookas, que diz ter chegado ao fim.

Em 2001, no âmbito da missão PKF/UNTAET, Fernando Figueiredo comandou uma força de 853 militares, em Timor Leste, o maior efetivo destacado nos últimos 47 anos para fora do território nacional.

Entre 2007 e 2008 ocupou ainda o cargo de Mentor no National Operations Center, na dependência direta do governo Iraquiano.

O candidato foi também membro do Núcleo Distrital do Projeto Vida e do Centro Distrital de Operações de Proteção Civil de Viseu e Guarda de 1997 a 1999, foi fundador do Clube de Orientação de Viseu e colaborador da Comissão Organizadora dos Jogos Desportivos de Viseu de 1997 a 2004.

Foi ainda responsável pela Comissão de Segurança do Mundial de Andebol em 2003, presidente da Associação de Andebol de Viseu (de 2004 a 2006) e membro dos Corpos Sociais da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu de 2012 a 2016.