Fernando Ruas ameaça demitir-se de Comunidade Intermunicipal após dupla inauguração

O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), Fernando Ruas, colocou o lugar à disposição devido a uma dupla inauguração da Estrada Municipal 604, em Germil, Penalva do Castelo, que faz a ligação à Estrada Nacional EN 329-1.

A nova via custou 400 mil euros e foi paga pela CIMVDL, liderada pelo autarca do PSD. A obra foi inaugurada primeiramente, a 25 de maio, numa sessão onde estiveram também os autarcas de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, Mangualde, Marco Almeida, e a presidente de Junta de Germil, Marlene Lopes, todos eleitos pelo PS.

Duas semanas depois, a 12 de junho, a estrada, que era ambicionada há quase 30 anos pelas gentes de Germil, foi mais uma vez inaugurada, com pompa e circunstância. Houve novo corte de fita pelos presidentes de Câmara de Penalva do Castelo e Mangualde e pela autarca de Germil, mas para esta cerimónia Fernando Ruas não foi convidado. Para a segunda festa foram convidados o deputado e vereador da oposição na Câmara de Viseu João Azevedo e o vice-presidente da CCDR Centro, José Morgado, ambos do PS. Os dois também participaram no corte da fita.

Por considerar "inaceitável" o sucedido, Fernando Ruas apresentou a demissão do cargo de presidente da CIMVDL. "Perante esta situação não tinha outro remédio senão pôr o lugar à disposição, correndo o risco de amanhã me pedirem para fazer outra inauguração e depois virem atrás [fazer outra]", disse hoje o autarca na reunião pública da Câmara de Viseu.

Aos vereadores e público presentes na sessão, Fernando Ruas explicou ainda que se encontra a reconsiderar a demissão por dois motivos. "Primeiro porque foi eleito por unanimidade na CIMVDL e depois porque os colegas todos, ontem, me pediram para reconsiderar, inclusivamente os dois colegas que estiveram presentes que me pediram desculpas públicas, portanto, é uma atitude que me leva a reconsiderar", frisou.

Fernando Ruas não bateu com a porta, mas deixou um aviso: não vai permitir que o caso se repita. "Não tolero situações destas, basta que voltasse a acontecer uma coisa destas deixava logo a CIM. Era o que me faltava", argumentou, sublinhando que não fazia o mesmo "a ninguém". "Até tive o cuidado de dizer que estava a inaugurar uma estrutura para a qual não tinha mérito nenhum", concluiu o presidente da CIMVDL, ele que só foi eleito presidente da Comunidade Intermunicipal em finais de outubro de 2021.