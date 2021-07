Fernando Ruas: "O trabalho do betão e alcatrão nunca terminará"

José Ricardo Ferreira Hoje às 09:28 Facebook

Fernando Ruas deseja voltar à presidência da Câmara de Viseu. Promete reavaliar todas as obras e tentar travar aquelas com as quais não concorde.

Fernando Ruas não foi o primeiro nome anunciado pelo PSD como candidato à Câmara de Viseu nestas autárquicas. Almeida Henriques, que estava a completar o segundo mandato, tinha sido o escolhido, mas a morte do autarca, em abril, vítima de covid-19, mudou tudo. Oito anos depois de deixar a cadeira do poder, Fernando Ruas regressa à luta autárquica. A equipa que o acompanha ainda está a ser construída. Só há um elemento que já é público, o atual vice-presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia, que também desejava ser cabeça de lista do PSD.

Depois da morte de Almeida Henriques, volta a ser candidato. É um trunfo do PSD para segurar a Autarquia?