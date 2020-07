Festival de Jazz de Viseu arranca hoje

Hoje às 17:42 Facebook

O Festival de Jazz de Viseu começa esta quarta-feira, dia 22 de julho. Este ano, o "Que Jazz é Este?" vai decorrer em cinco momentos, sempre à quarta-feira, nos dias 12 e 26 de agosto e 9 e 30 de setembro.

A organização redesenhou a programação face à pandemia da covid-19. Ana Bento, responsável pelo festival, destaca que o evento vai contar com alguns dos destaques musicais, como Mário Laginha, que vai atuar com o seu trio em Viseu, no último dia, 30 de setembro.

De acordo com a organizadora, os concertos "acontecem em dois blocos". Esta quarta-feira, atuará Miguel Rodrigues, um músico que, segundo Ana Bento, "pertence à família Gira Sol Azul [associação organizadora do evento], vem de Viseu e grava este ano o seu primeiro trabalho discográfico [Empa]". O concerto acontece às 19 horas, na Casa do Miradouro. Às 21 horas e 30, atua o coletivo formado por Carlos Bica, André Santos e João Mortágua no Adro da Sé.

