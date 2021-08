Francisco Almeida: "Eleja a CDU um vereador e a Câmara não será mais a mesma"

José Ricardo Ferreira Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Almeida afirma-se como uma alternativa ao poder em Viseu. Promete "bater o pé" na defesa da população e fazer a diferença

Francisco Almeida, 62 anos, é professor desde 1980. É também o rosto local do Sindicato dos Professores da Região Centro e da FENPROF. Militante do PCP desde 1983 foi, em 2009, o candidato da CDU à Câmara de Vouzela, concelho de onde é natural. Quatro anos mais tarde encabeçou à lista da coligação ao Município viseense. Nas autárquicas de 2017 foi o candidato da CDU à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia de Viseu. Este ano é o cabeça de lista para a Câmara. Foi porta-voz do movimento pela criação da universidade pública em Viseu e está à frente da comissão de utentes contra as portagens na A24 e A25.

Quais os objetivos eleitorais da CDU?