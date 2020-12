Funcionários das Câmaras da CIM Viseu Dão Lafões cedidos à Saúde

Sandra Ferreira Hoje às 16:24 Facebook

Os municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões decidiram ceder funcionários às autoridades de saúde para que ajudem a rastrear e a acompanhar casos covid-19 na região.

Cada um dos 14 municípios que integram a CIM Viseu Dão Lafões (13 do distrito de Viseu e Aguiar da Beira do distrito da Guarda) vai disponibilizar dois funcionários, num total de 28.

Tal como explicou o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, a decisão surgiu no seguimento de uma reunião com as autoridades de Saúde, na passada sexta-feira, para avaliar as dificuldades no combate à doença.

"As autoridades de saúde estavam com falta de pessoal na parte administrativa, nomeadamente pessoal para contatar pessoas com covid-19. Como saiu a autorização de este tipo de trabalho poder se feito por pessoas não ligadas à saúde, decidimos ceder os funcionários e ajudar", explicou o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes.

Os técnicos são escolhidos pela Câmaras, que indicam os nomes à CIM Viseu Dão Lafões, que por sua vez os transmite às autoridades de saúde.

"Estas pessoas vão receber formação", adiantou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal que já indicou os dois funcionários do Município que vão estar directamente envolvidos no combate à covid-19.

Desde o início da pandemia, o distrito de Viseu aproxima-se dos seis mil infetados por covid, embora os municípios do norte do distrito de Viseu (não integram a CIM Viseu Dão Lafões) sejam os mais preocupantes.