Gatos enjaulados deixam moradores de Viseu revoltados

Alguns munícipes de Viseu queixam-se que a Câmara está a apanhar gatos de forma indiscriminada e destes serem mal tratados e terem um fim "incerto". Os moradores queixam-se que as jaulas colocadas para capturar os animais abandonados estão também a recolher os que têm dono, e lamentam que a decisão da autarquia tenha sido feita em "desrespeito pelas pessoas e pelos animais".

A denúncia chega através das redes sociais e de cartazes colocados em locais públicos. De acordo com os queixosos, a pedido do proprietário de uma vivenda na Rua Nuno Álvares Pereira, em Viseu, a Câmara colocou jaulas para captura de gatos no seu jardim. Acontece, segundo as queixas, que há outros gatos, com dono, que também estão a "desaparecer". "Se tem gatos que saiam naturalmente à rua tenha atenção, pois o mais certo é que já tenham sido ou sejam enjaulados", alertam, mostrando a fotografia de um animal dentro de uma das armadilhas, nas quais dizem que alguns chegaram a ficar, "pelo menos, três dias".

A Câmara de Viseu emitiu, entretanto, um comunicado onde esclarece que "não procede à recolha de animais com detentores (donos), vacinados, desparasitados e esterilizados". "Nunca o fez nem é esse o seu entendimento. Sempre que um animal seja sinalizado como errante ou perdido e mesmo que não esteja identificado, é sempre verificado se o animal tem dono para que este possa ser devolvido ao seu lar", assegura.

