Greve da Função Pública trava vacinação contra a covid-19 em Viseu  

O Centro de Vacinação de Viseu não está a vacinar pessoas contra a covid-19 esta sexta-feira devido à greve da Função Pública. Um médico e um administrativo faltaram ao serviço e estão a ser dadas vacinas contra a gripe, que não exigem a presença de pessoal clínico.

Para além de um médico e de um auxiliar estão ainda em greve três enfermeiros afetos ao Centro de Vacinação de Viseu.

"Hoje estávamos com agendamentos na nossa capacidade máxima, que são cerca de 700 utentes, com agendamento central, hora marcada, para além da casa aberta, que nunca sabemos o número de utentes que ocorrem no dia. Deste utentes apenas 65 faziam em simultâneo a coadministração da vacina da gripe e da covid-19. Todos os outros fariam apenas só gripe", adianta a enfermeira Maria Albernaz, coordenadora do centro.

Estes 65 idosos que podiam receber os dois fármacos em simultâneo receberam apenas a vacina contra a gripe e, segundo a responsável, "manifestaram algum desagrado perante a situação".

Estas pessoas terão que dirigir-se de novo ao centro de vacinação nos próximos dias para receber a dose de reforço contra a covid-19. "São questões que da nossa parte não podemos controlar", argumenta.

Este fim de semana o espaço tem porta aberta, para a terceira dose da vacina covid-19, para idosos com mais de 80 anos. A preocupação dos responsáveis pelo centro é que apareçam pessoas com menos de 80 anos.

O concelho de Viseu tem mais de 22 mil idosos com 65 ou mais anos. Destes apenas 3% já receberam as três doses da vacina. À maioria dos seniores só será administrada a toma de reforço em janeiro e fevereiro, uma vez que tem que se aguardar seis meses para a terceira toma.