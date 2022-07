Há "interessados" no parque aquático abandonado de Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 18:02 Facebook

Investidor inicial desiste de empreendimento turístico. Câmara procura solução para resolver o problema.

O empresário que no início de 2013 deu início às obras de construção do parque aquático do Almargem, em Calde, Viseu, já não está interessado no projeto turístico e está disposto a alienar a sua posição no empreendimento que se encontra abandonado há anos.

A garantia foi dada pelo investidor ao presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, numa reunião, isto depois de o autarca ter lançado um ultimato para os proprietários explicarem os planos existentes para o parque que deveria ter sido inaugurado em 2015.