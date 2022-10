Homem de 60 anos morre em colisão na EN16 em Viseu

JN/Agências Hoje às 00:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 60 anos morreu na noite de terça-feira na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 16, em Bodiosa, no distrito de Viseu, confirmou à agência Lusa a Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o acidente provocou ainda um ferido grave e outro ligeiro, sem adiantar mais pormenores

À Lusa, fonte do CDOS de Viseu disse que a EN 16 esteve cortada desde as 21.06 horas até às 23.54 horas, para trabalhos na via.

PUB

A mesma fonte acrescentou que no local estiveram 22 operacionais, apoiados por 10 viaturas.