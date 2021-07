Hospital de Viseu garante centro de ambulatório e radioterapia em 2023

José Ricardo Ferreira Hoje às 17:53 Facebook

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) mantém o ano de 2023 como o prazo para a conclusão do novo centro de ambulatório e radioterapia, que está orçado em 24 milhões de euros.

O hospital assegura ter pronto o projeto de arquitetura e em curso o projeto de execução da obra.

O esclarecimento surge depois de os deputados do PSD terem vindo a público dizer que o centro só ia ser uma realidade no próximo quadro comunitário e da ministra da Coesão Territorial, ter revelado, no Parlamento, que a empreitada ainda não tinha financiamento público assegurado por estarem em falta os projetos de arquitetura e de execução.

"Enquanto não houver projetos não há financiamento. Assim que a administração do CHTV [os fizer] nós poderemos dar uma resposta positiva", afirmou Ana Abrunhosa.

Contrariando a governante, o Conselho de Administração do CHTV não só diz que esse trabalho está praticamente feito, como garante que "no início do mês de agosto, será submetida na plataforma de investimentos do Serviço Nacional de Saúde a documentação exigida, tendo em vista a aprovação [da obra] por parte da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)".

O hospital de Viseu conta ainda reunir nas próximas semanas com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro "de modo a ser aberta, ainda em agosto de 2021, a respetiva candidatura de financiamento a fundos comunitários, através do Programa Operacional do Centro, no âmbito do quadro comunitário 2020".

"O CHTV prevê estar em condições de começar a obra do novo Centro de Ambulatório e Radioterapia em 2022, estando a sua conclusão prevista para 2023", conclui o comunicado.