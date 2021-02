Hospital de Viseu suspende unidade de internamento do Fontelo

JN/Agências Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar Tondela-Viseu vai suspender na quinta-feira o hospital de campanha instalado no pavilhão do Fontelo, em Viseu, por ter diminuído o número de infetados por covid-19.

"Perante a diminuição do número de infetados por covid-19, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu suspende a atividade na Unidade de Internamento do CHTV-Fontelo", justificou o presidente da administração do hospital, Nuno Duarte, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Segundo a nota de imprensa do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHNTV), "a estrutura instalada no Pavilhão do Fontelo, em Viseu, deixa de receber doentes, mas continua pronta para o caso de a situação se voltar a agravar". "Esta decisão foi muito ponderada e surge com a diminuição da pressão no hospital. Trata-se de uma estrutura que foi fundamental para gerir a capacidade de resposta à covid-19, mas com um alívio no número de internamentos é possível suspender a atividade", refere.

Neste sentido, "esta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, os últimos doentes recebem alta e a unidade fica sem internamentos, prevendo-se a limpeza, mas não a desmontagem", para a eventualidade de voltar a ser necessário. "Apesar da diminuição de internamentos, o CHTV reforça que o cenário ainda é difícil e é fundamental não baixar a guarda", alerta o presidente da administração do centro hospitalar.

A Unidade de Internamento do CHTV-Fontelo recebeu os primeiros doentes em 18 de janeiro e, durante um mês, acolheu mais de 80 doentes.