Hospital de Viseu suspende visitas a doentes

Por causa da epidemia de Covid-19, o centro hospitalar Tondela-Viseu suspendeu, esta quarta-feira e com efeitos imediatos, as visitas.

"Tendo em conta a impossibilidade de controlar os contactos da comunidade com pessoas que viajaram recentemente, o Conselho de Administração entende não ser possível manter as visitas", justifica o Conselho de Administração, ficando suspensas todas as visitas aos doentes internados, incluindo acompanhantes.

Apenas os pais de recém-nascidos internados na Neonatologia ou de crianças da Pediatria poderão efetuar visitas entre as 14.30 horas e as 15.30 horas.

Serão ainda analisados, caso a caso, pelos médicos, as visitas aos doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos de Tondela ou ao cuidado da equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos.

O Conselho de Administração vai ainda disponibilizar, no site do centro hospitalar, números de telefones diretos, por enfermaria, para que os familiares possam obter informações dos doentes.