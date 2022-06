Inauguração dupla de estrada leva Ruas a ameaçar sair da CIM

José Ricardo Ferreira Hoje às 10:04 Facebook

Presidente da Comunidade Viseu Dão Lafões (PSD) não gostou que autarcas de Penalva e Mangualde (PS) tivessem reinaugurado uma via aberta por ele e colocou lugar à disposição.

O presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), Fernando Ruas, colocou quarta-feira o lugar à disposição devido a uma dupla inauguração de um troço de 500 metros da Estrada Municipal 604, em Germil, Penalva do Castelo, uma via que faz a ligação à Estrada Nacional 329-1. O novo caminho custou 400 mil euros, num investimento suportado pela CIMVDL, liderada pelo autarca do PSD.

A obra foi inaugurada a primeira vez a 25 de maio por Fernando Ruas e os autarcas de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, Mangualde, Marco Almeida, e a presidente de Junta de Germil, Marlene Lopes.