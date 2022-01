Incêndio atingiu seis casas e deixou seis desalojados

Duas famílias, constituídas por seis pessoas, ficaram desalojadas na última noite na cidade de Viseu após um incêndio ter consumido seis casas. Entre os desalojados estão duas crianças, uma com um ano e outra com sete.

O fogo ocorreu na Rua Heróis Lusitanos, atrás da Cava de Viriato, num casario antigo. O alerta foi dado à 1.45 horas.

"Foi um incêndio urbano de causas desconhecidas, ainda que a PSP desconfie que possa ter sido provocado por uma lareira", explicou ao JN Rui Nogueira, segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

"À chegada dos bombeiros estavam já tomadas pelas chamas algumas casas que são todas contíguas e em construção antiga. Havia muitas madeiras, muito material combustível e ardiam já com grande intensidade", precisou

Das seis casas, os operacionais no terreno conseguiram apenas que as chamas não consumissem por completo uma.

"Felizmente não houve vítimas a lamentar", disse Rui Nogueira, acrescentando que as seis pessoas ficaram realojadas com outros familiares. Cada família era constituída por três elementos (dois adultos e uma criança).

No combate ao incêndio estiveram 36 operacionais dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viseu, com 13 veículos. No local esteve ainda a PSP e um piquete da EDP.