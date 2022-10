Incêndio consumiu casa em Viseu  

Uma habitação ardeu, ao início da tarde deste domingo, na aldeia de Ferrocinto, na Freguesia de São Cipriano e Vil de Souto, no concelho de Viseu. O incêndio não fez feridos, mas a idosa, de 75 anos, que vivia na moradia vai mudar-se, agora, para outra casa de que é proprietária.

"À chegada da primeira equipa todo o telhado estava em chamas, mas com eficácia os bombeiros impediram que alastrassem a todo o edifício e que se propagassem a uma habitação que estava encostada", explicou ao JN Rui Nogueira, segundo Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

Na altura do incêndio, a idosa estava a almoçar com o filho, no rés-do-chão, e nenhum deles se apercebeu do fogo. Foram os vizinhos que deram o alerta. O alerta foi dado às 13.42 horas.

"As causas do incêndio são desconhecidas ainda que pareça estar relacionado com o sistema de exaustão", acrescentou Rui Nogueira.

No combate às chamas estiveram mobilizados 17 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viseu e GNR, com o auxílio de sete viaturas.