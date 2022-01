Incêndio deixa casal e três filhos sem teto em Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 13:57 Facebook

Um incêndio numa barraca onde vivia uma família de etnia cigana em Repeses, no concelho de Viseu, fez esta manhã cinco desalojados, entre os quais três menores de 8, 13 e 14 anos. Os pais têm 30 anos.

O alerta chegou aos bombeiros às 09h42. Quando os primeiros operacionais chegaram ao local constataram que a "habitação" estava "totalmente tomada pelas chamas".

"Foram iniciadas manobras de combate para extinção do incêndio e para evitar que o mesmo propagasse a algumas estruturas de residência que se encontravam nas imediações", explicou o adjunto do comando dos Sapadores de Viseu, Rui Poceiro.

As causas do fogo ainda não são conhecidas e estão já a ser investigadas pelas autoridades.

"Segundo os habitantes, estaria acesa uma pequena salamandra rudimentar, que serviria de aquecimento e de fogão para confecionar alimentos, mas não podemos confirmar que terá sido isso que originou o incêndio", disse aquele operacional.

O casal e os três filhos perderam tudo o que tinham no fogo e encontram-se agora sem teto.

"Imediatamente entrámos em contacto com a ação social do município para encaminhar a situação e certamente estarão a desenvolver diligências e acompanhar a família e ver quais são as necessidades do momento", concluiu Rui Poceiro.

No combate às chamas estiveram envolvidos 10 bombeiros dos sapadores e voluntários de Viseu, com cinco viaturas. No local estiveram ainda patrulhas da PSP e Polícia Municipal.

No espaço de uma semana este é o segundo incêndio num "acampamento" de pessoas de etnia cigana em Viseu. Na passada segunda-feira, em Teivas, um outro fogo deixou desalojado um casal, com cerca de 60 anos.