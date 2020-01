Sandra Ferreira Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 72 anos morreu esta quinta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou na casa onde vivia, em Coutos, concelho de Viseu.

O Centro Distrital de Operações e Socorro do distrito de Viseu informa que o homem foi encontrado no interior da habitação, pouco depois das 10 horas, mas desconhece a origem do incêndio.

Quando os Bombeiros Sapadores de Viseu chegaram ao loca, a casa, de dois andares, estava completamente tomada pelas chamas.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.