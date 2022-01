Incêndio em habitação em Viseu deixa casal desalojado

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

Um casal ficou desalojado, esta segunda-feira, na sequência de um incêndio na sua habitação, que ardeu por completo, na freguesia de São João de Lourosa, em Viseu.

"Quando chegámos ao local, no chamado Alto de São João, em Teivas, deparámo-nos com uma estrutura que servia de habitação totalmente tomada pelas chamas", contou à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

Rui Poceiro adiantou que "a estrutura que ardeu ficava junto de outras que pertencem a um acampamento de pessoas de etnia cigana e a primeira preocupação foi evitar a propagação e salvar as restantes estruturas habitacionais".

"Conseguimos com sucesso evitar isso, apesar da estrutura que já estava tomada pelas chamas ter ficado totalmente destruída. Não há qualquer vítima a registar e, segundo nos confirmaram, o casal que aí vivia vai ser realojado por familiares", referiu ainda Rui Poceiro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado pelas 15.14 horas e no local estiveram 17 operacionais apoiados por sete viaturas dos bombeiros voluntários e dos sapadores de Viseu, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).