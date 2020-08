Sandra Ferreira Hoje às 20:59 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira ao final da tarde, no conhecido restaurante Cacimbo, na rua Alexandre Herculano, no centro da cidade de Viseu. Alerta foi dado às 19.37 horas e as chamas ainda estão por dominar

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu, o incêndio teve início no restaurante, no rés-do-chão, mas propagou-se à cobertura do prédio.

No local, estão 13 veículos e 35 operacionais dos Sapadores e Bombeiros Voluntários de Viseu e a PSP.