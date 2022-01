Dois incêndios fazem cinco desalojados em Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 18:36, atualizado às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco pessoas ficaram, este domingo, sem teto na sequência de dois incêndios habitacionais no concelho de Viseu.

O primeiro fogo ocorreu às 15.44 horas, em Nogueira de Côta e deixou desalojado um casal de idosos, na casa dos 80 anos. As chamas começaram numa cozinha e alastraram para o telhado da casa, mas não afetaram as habitações vizinhas.

"As pessoas ficaram desalojadas por causa dos danos ocorridos e do fumo, mas já foram realojadas pela Junta de Freguesia", adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

No combate a este incêndio estiveram mobilizados 20 operacionais dos bombeiros Voluntários e Sapadores de Viseu e da GNR com sete viaturas.

O segundo fogo ocorreu às 17.55 horas na Rua Silva Gaio, em pleno centro histórico de Viseu, e deixou desalojados três idosos, com cerca de 85 anos.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Rui Leitão, tratou-se de "um incêndio num colchão".

"Três pessoas tiveram que ser assistidas devido a ansiedade, mas não foram para o hospital", precisou, acrescentando que os idosos serão realojados em casa de familiares.

PUB

A combater as chamas estiveram 18 operacionais dos dois corpos de bombeiros de Viseu, com cinco veículos.