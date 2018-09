A visitante "um milhão" da Feira de São Mateus deste ano

Sandra Ferreira Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Sónia Sanches, de 38 anos, natural do Sabugal, distrito da Guarda, é a visitante "um milhão" da edição numero 626 da Feira de S.Mateus.

A contemplada entrou cerca das 19.30 horas no certame, onde foi recebida pelo gestor da Viseu Marca, Jorge Sobrado.

Sónia, que é uma presença habitual na Feira de S. Mateus, que decorre ate 16 de setembro, disse que esta segunda-feira foi ao certame "por acaso" e porque era o dia em que os amigos também tinham disponibilidade para a acompanhar." Não estava nada à espera " de ser o visitante um milhão, afirmou à entrada da porta S.Mateus.

Viseu Marca distinguiu pela primeira vez o visitante "um milhão". Uma das regalias do contemplado passa pelo acesso livre ao recinto até ao final da edição deste ano e da edição de 2019. "Inauguramos uma tradição", afirmou Jorge Sobrado, também vereador da Cultura na Câmara Municipal de Viseu.

Sónia Sanches vai poder consumir, esta segunda-feira, nas áreas de alimentação e diversão gratuitamente. O visitante "1 milhão" vai ainda ter direito a uma entrevista a divulgar na televisão do certame (FSM TV) e no "Jornal do Centro". A nova embaixadora da Feira vai também poder escolher um artista para a edição do próximo ano, desde que esteja dentro do orçamento.