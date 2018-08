Homem morre em colisão entre ligeiro e trator

Sandra Ferreira 18 Maio 2018 às 09:23 Facebook

Um homem de 35 anos morreu na noite de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um trator, que se encontrava parado numa estrada municipal (estrada da lixeira), na zona industrial de Mundão, em Viseu.

O acidente aconteceu pouco antes da meia-noite. A viatura ligeira, onde seguiam duas pessoas, embateu no reboque do um trator, carregado de lenha, que havia parado na estrada. De acordo com o oficial de relações públicas da GNR de Viseu, tenente-coronel António Dias, o trator parou por falta de combustível.

"Possivelmente por falta de visibilidade, a viatura ligeira colidiu com o trator", explicou o oficial.

O embate provocou a morte ao homem que seguia ao lado do condutor.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 operacionais do bombeiros municipais e dos voluntários de Viseu, INEM e a GNR.