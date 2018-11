Hoje às 16:39 Facebook

A Associação de Futebol de Viseu (AFV) volta a organizar, esta época, a Taça Fairplay.

Pelo segundo ano consecutivo, a entidade máxima da modalidade no distrito vai distinguir as equipas que têm as melhores práticas desportivas dentro e fora das quatro linhas e avaliar o seu comportamento ao longo da época, tanto no futebol como também no futsal.

