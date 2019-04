Autocarro abalroa carros e atinge talho em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 10:34 Facebook

Um autocarro da MUV (Mobilidade Urbana de Viseu) foi, esta terça-feira, contra dois carros e um talho na Avenida António José de Almeida, Viseu.

O motorista do pesado de passageiros, que subia a rua em direção ao Rossio, sentiu-se mal ao volante e embateu em dois carros, num contentor do lixo e num talho, que ficou com a montra partida.

O condutor está a ser assistido pelo INEM no local, onde estão também os Bombeiros Municipais e a PSP. O trânsito esta cortado nesta rua do centro da cidade.

O acidente acontece no dia em que entra em funcionamento o projeto MUV - Mobilidade Urbana de Viseu, que a Câmara Municipal de Viseu considera "uma verdadeira revolução nos transportes públicos".

À hora do acidente, o presidente da Câmara de Viseu andava a fazer viagens inaugurais.