Bispo de Viseu nega paróquia ao antecessor

D. António Luciano, bispo da diocese de Viseu desde julho, não vai atribuir uma paróquia ao antecessor, D. Ilídio Leandro, que havia feito o pedido.

O bispo emérito que, por razões de saúde, renunciou ao cargo, anunciou em maio estar convicto de que, depois de deixar de liderar a diocese, passaria a dirigir uma paróquia. Seria caso único no país.

"No pedido de resignação que fiz ao Papa, disse também que gostaria de voltar a ser pároco numa comunidade e tenho sonhado", afirmou na altura, em conferência de imprensa. E acrescentou: "Terei muito gosto a paroquiar e, se puder, escolherei duas comunidades pequenas. Não quero que as pessoas sejam defraudadas com a minha ação", afirmou.

Quase cinco meses depois de ter assumido funções, o novo bispo de Viseu, D. António Luciano, não se mostra disponível para atender à vontade do antecessor: "O sr. D. Ilídio Leandro está a fazer aquilo que deve fazer como bispo emérito: está a rezar pela diocese, está a colaborar com o atual bispo, tem ajudado na diocese e esse é um trabalho importantíssimo", declarou.

Ajuda preciosa

Questionado pelo JN se, no futuro, tenciona atribuir uma paróquia ao bispo emérito, D. António Luciano respondeu: "D. Ilídio pode ajudar muito mais do que numa só paróquia e está a fazê-lo", afirmou, agradecendo a disponibilidade do antecessor.

"D. Ilídio Leandro disponibilizou-se a ficar com uma paróquia. É um gesto muito bonito, que nós queremos agradecer, mas ele está a servir em várias paróquias, que é muito mais", insistiu.

D. Ilídio Leandro disse ao JN que tem mantido um diálogo com D. António Luciano. "Pelo menos para já não serei nomeado pároco", admitiu. "Não é prática, não há o hábito de um bispo emérito ser nomeado pároco, mas é preciso quebrar esse ideia", defende, atendendo à crescente falta de padres. Já depois de ter deixado de liderar a diocese, D. Ilídio Leandro diz que tem estado a trabalhar. "Ainda em setembro substituí o padre em Nelas durante quatro fins de semana seguidos, sábados e domingos. Não me nego à colaboração e ainda tenho esperança de vir a ser nomeado pároco", concluiu.