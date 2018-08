Bispo de Viseu volta a ser pároco

Sandra Ferreira 10 Maio 2018 às 20:10 Facebook

Ainda em funções, o bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, que, por razões de saúde, pediu a renúncia do cargo, vai voltar a dirigir uma paróquia. É um caso único no país, anunciado esta quinta-feira por D. Ilídio Leandro, em conferencia de imprensa.

"No pedido de resignação que fiz ao Papa, disse também que gostaria de voltar a ser pároco numa comunidade e tenho sonhado. Terei muito gosto a paroquiar e se puder, escolherei duas comunidades pequenas. Não quero que as pessoas sejam defraudadas com a minha ação", afirmou.

D. Ilídio Leandro , que sofreu um AVC e está a fazer de tratamentos para um cancro na tiroide, pediu há um ano a resignação ao Papa, que aceitou. A partir de 22 de julho entra em funções D. António Luciano dos Santos, vigário na diocese da Guarda.

D. Ilídio Leandro, de 67 anos, diz que foi uma opção própria voltar a paroquiar: "É uma obrigação não viver à sombra da bananeira". E apresentou outro argumento: "A reforma é tão pequena (cerca de 300 euros) que tenho medo que, para além de não fumar, tenha de deixar de tomar café com essa e não poder tomar medicamentos", declarou. "Trezentos e poucos euros é pouco. Será mais do que mereço", ironizou.