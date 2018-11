Hoje às 16:23 Facebook

A cantora Blaya e a banda Resistência são os cabeças-de-cartaz da próxima passagem de ano em Viseu.

A revelação foi feita esta segunda-feira em conferência de imprensa da organização do evento. O palco será no Campo de Viriato, no recinto da Feira de S. Mateus.

