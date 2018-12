Cinco pessoas intoxicadas por cogumelos em Viseu

Hoje às 09:51 Facebook

Cinco pessoas sofreram uma intoxicação devido à ingestão de cogumelos, em Lordosa, no concelho de Viseu, na quarta-feira à noite, tendo sido assistidas no hospital, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

"Foi uma intoxicação por cogumelos, que provocou cinco feridos, um deles grave", na localidade de Fermentelos, referiu.

Segundo a mesma fonte, todos têm acima de 50 anos e foram transportados para o hospital de Viseu.

O alerta foi dado cerca as 23.30 de quarta-feira, tendo estado no local 13 operacionais e seis veículos, entre Bombeiros Voluntários de Viseu, que mobilizaram duas ambulâncias, e INEM.