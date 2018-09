Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

O espólio documental da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão vai passar a estar disponível à comunidade. A iniciativa foi lançada esta terça-feira, no âmbito das comemorações dos 110 anos da instituição.

Na sessão comemorativa, que decorreu no Solar do Vinho do Dão (Viseu), o presidente da CVR Dão, Arlindo Cunha, revelou que o espólio, composto por 1.500 peças, está agora catalogado e estará disponível brevemente para consulta pública.

Leia mais em Jornal do Centro