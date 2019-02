Dezenas pediram "justiça" pela menina de 13 anos que caiu de clarabóia

Sandra Ferreira Hoje às 16:19 Facebook

Dezenas de pessoas concentraram-se este domingo no Rossio, em Viseu, "contra a justiça ou injustiça de Inês Esteves", a menina de 13 anos que morreu em 2017 ao cair de uma clarabóia que iluminava as garagens de um prédio.

Na porta do edifício da Câmara Municipal pode ler-se "Justiça por todas as Inês deste país" e os manifestantes vestem uma t-shirt branca onde se lê: "Justiça pela Inês Esteves". As t-shirts custam dois euros e servem para ajudar com os custos judiciais.

A iniciativa foi convocada através do Facebook e surge depois da decisão do tribunal de Viseu ter arquivado o caso da menina de 13 anos, que morreu a 14 de setembro de 2017, ao cair de uma clarabóia que iluminava as garagens de um prédio, no Bairro de Santa Eugénia.

Inês, residente em Repeses, Viseu, que frequentava o 7.º ano da EB 2,3 Grão Vasco, aguardava com uma colega à entrada para a explicação. Segundo testemunhas ouvidas na altura pelo JN, ambas estavam a dançar e a fazer um vídeo com o telemóvel. Inês terá colocado um pé na clarabóia, mas o acrílico cedeu e, não existindo grelha de proteção, a menina caiu desgovernada até às garagens, a uma altura de cinco metros, no piso -2, acabando por falecer.

O Ministério Público apresentou queixa contra os administradores do condomínio do prédio, mas o juiz de instrução criminal entendeu que não competia ao condomínio fiscalizar o estado da claraboia, construída pelo empreiteiro e licenciada pela Câmara Municipal.

Na altura, a Autarquia esclareceu ao JN que a estrutura foi licenciada em '88, de acordo com a legislação existente na época.