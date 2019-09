Diretora do Académico marcou "um milhão" de visitantes na Feira de S. Mateus

Sandra Ferreira Hoje às 12:29 Facebook

A cinco dias do final da Feira de S. Mateus, que decorre em Viseu desde 8 de agosto, o visitante, ou melhor, a visitante "um milhão" entrou terça-feira à noite no recinto e teve direito a festa.

Mariana Alves foi apanhada de surpresa. "Percebi que estava muita gente, havia aparato e estavam a proibir a entrada. Só depois, quando me deixaram entrar, é que percebi que o motivo da festa era eu", relata.

Este ano ainda não tinha ido ao certame, mas é uma frequentadora desde 2014, altura em que começou a estudar em Viseu.

Natural de Aveiro, com 23 anos, regressou à cidade de Viriato há dois meses para ocupar o cargo de diretora do Académico de Viseu.

A visitante "um milhão" teve durante a noite de terça-feira todos os consumos por conta da Viseu Marca, que organiza a feira que dura 39 dias.

"Também ganhou o passe geral para 2020, terá a oportunidade de escolher com a organização um concerto da sua preferência, acesso às áreas VIP e será uma embaixadora da feira", explicou Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca e vereador da Cultura e Turismo na Câmara Municipal de Viseu.

O visitante "Um milhão" foi uma iniciativa introduzida no ano passado. "O que queremos é gerar as tradições e as memórias do futuro", justificou Jorge Sobrado.

Até ao encerramento da Feira de S. Mateus, no domingo, dia 15, vão atuar os Top Genius (sexta-feira, dia 13) que foi a escolha da visitante "um milhão" do ano passado. No sábado, a atuação dos Gipsy Kings deverá atrair muitos visitantes.

"Até ao final do certame podemos ambicionar o número alcançado em 2018 de um milhão e 120 mil entradas", acredita Jorge Sobrado.