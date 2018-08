Diretores de serviço demitem-se no Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Sandra Ferreira 21 Maio 2018 às 20:54 Facebook

Cerca de 30 diretores e coordenadores de serviços do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) pediram a demissão por discordarem da forma como está a ser gerida a unidade de saúde.

O abaixo-assinado dos médicos foi entregue ao Conselho de Administração do CHTV e ao Sindicato dos Médicos da Zona Centro.

Na carta, os profissionais demissionários queixam-se de desinvestimento tecnológico e humano e de falta de articulação entre a administração e os médicos.

Queixam-se ainda de não estar presente a figura da figura de diretor clínico, cargo desempenhado por Cílio Correia, presidente do conselho de administração do CHTV, que entretanto já reuniu com uma delegação dos médicos demissionários.