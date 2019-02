Estrada eleita a melhor do Mundo para viajar tem falta de segurança

Eduardo Pinto Hoje às 13:20 Facebook

O troço da Estrada Nacional 222 (EN222) marginal ao rio Douro que abrange os concelhos de Lamego, Armamar, Tabuaço e São João da Pesqueira, foi considerado o melhor do Mundo para conduzir, mas o Partido Ecologista os Verdes viajou por lá e não tem tanta certeza.

Aponta "falta de segurança" devido à "instabilidade de taludes, irregularidades no piso e ausência de proteção lateral". A Infraestruturas de Portugal (IP) responde que a estrada apresenta "um nível de serviço e segurança adequados".

Miguel Martins, membro da comissão executiva do partido, verificou que a estrada é muito movimentada, até porque está numa zona que é Património Mundial da UNESCO, e que há sítios onde "o piso é irregular por causa da cedência do solo" e há "taludes que correm o risco de desmoronar", o que "coloca em causa a segurança das pessoas". Acrescenta que "em partes da estrada as proteções são praticamente inexistentes". Refere-se a zonas em que ao invés de rails de metal existem uns muretes de pedra que são "muito baixos" e que "não garantem a segurança mínima".