Feira de S. Mateus gerou negócios de 82, 1 milhões

A Feira de S. Mateus gerou, no ano passado, um volume de negócios (despesas direta, indiretas e induzidas) de 82, 1 milhões de euros. É o resultado de um estudo de impacto económico ao certame que se realiza em Viseu há 627 anos, encomendado pelo município e pela Viseu Marca.

De acordo com o relatório preliminar, trata-se de um acréscimo de 88% face a 2014, ano do primeiro estudo realizado ao certame que, "também é economia e emprego", realçou o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, esta quarta-feira à noite, durante a apresentação oficial do certame deste ano, que vai decorrer ente 8 de agosto e 15 de setembro.

Ao longo dos 39 dias de feira, trabalharam no evento 875 pessoas, mais 37% em relação a 2014.

Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca, e vereador da Cultura na Câmara de Viseu, sublinhou que a feira está cada vez mais nacional e internacional. "Há visitantes estrangeiros de 24 países, isto é, mais 60% em relação ao número de nacionalidades de 2015".

Desde esse ano, a feira registou um aumento de 40% em número de visitantes e de mais de 35% em número de entradas. "Hoje são 400 mil visitantes únicos e um milhão e 150 mil entradas", destacou o vereador.

Os visitantes são provenientes de 218 municípios, o que corresponde a quase 70% do território nacional.

Em quase 90% dos casos a ida à feira é feita em grupo, sendo que a larga maioria vai pelo ambiente, pelo passeio, restauração, diversões e espetáculos. As compras constituem motivação para apenas 4% dos inquiridos.

As alterações que têm vindo a ser feitas desde 2014 merecem a aprovação de 93%. Já a programação/espetáculos agrada a 60%, revela o estudo. 90% respondeu que tenciona voltar.

Novidades

No recinto do certame, a zona das farturas vai apresentar-se com nova arquitetura, novos pavilhões, esplanadas, estruturas de sombreamentos e floreiras. Em frente ao pavilhão Multiusos, vai ser instalada uma roda gigante, com 30 metros de altura e Natércia e Rodrigos estreia a primeira edição dos Noivos de S. Mateus.

Depois de no ano passado terem sido abolidos 260 mil copos de plástico, com a utilização de copo reutilizável, este ano vão ser eliminados 100 mil pratos e talheres e 100 mil palhinhas descartáveis.

No ano em que Viseu se assume como destino gastronómico, os visitantes também vão poder provar, no bairro da restauração, a sobremesa oficial Feira de São Mateus criada pelo chef Diogo Rocha e produzido pela Nutriva.

Ludmilla, Natirutus e Gipsy Kings protagonizam os concertos internacionais do cartaz da edição 627.

Novidade também é uma parceria entre a Viseu Marca, a Rede Expressos e a GETBUS, que vai permitir a existência de uma ligação de autocarro entre o aeroporto do Porto e Viseu, que vai custar 14,70 euros.