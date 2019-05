Festival "Que jazz é este?" com uma centena de músicos em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A sétima edição do festival "Que jazz é este?", que decorre entre 24 e 28 de julho, em Viseu, vai envolver uma centena de músicos, cinco concertos internacionais e 11 nacionais, oito fora de palcos, e 43 atividades.

O festival, promovido pela Associação Gira Sol Azul, tem como epicentro o central Parque Aquilino Ribeiro, mas a música também vai passar pelas ruas da cidade, por varandas do centro histórico, pela Carmo81, pela Pousada de Viseu e pelo Hotel Grão Vasco.

O Museu Nacional Grão Vasco recebe, nos claustros o concerto de abertura com Xosé Miguélez/ Jean-Michel Pilc quartet.

Esta terça-feira, durante a apresentação do festival, Ana Bento, da Gira Sol Azul lembrou que pela cidade vão passar músicos que percorrem o mundo, mas que nunca atuaram em Portugal.

"Se os quiserem ver têm de vir a Viseu", assegurou.

Do cartaz fazem parte nomes como Munir Hossn , Cactus Truck, Soweto Kinch trio, coletivo Gira Sol Azul freat. Roger Biwandu e Rix, Ricardo Coelho, Mariana Vergueiro e Pedro Neves. Vão ainda atuar os Osso Vaidoso, Terra Livre, Ensemble de Jazz da Jobra, Centauri, Leonardo Outeiro , Suspendis, Osso ruído, Homem ao Mar, Triciclo Vivo feat. Rodolfo Embaló.

Ana Bento anunciou que o festival vai passar pelo hospital psiquiátrico, em Abraveses, no dia 25 de julho, e pela Pediatria do hospital de Viseu, no dia 26. "Alguns músicos , vestidos de médicos, vão dar algum alívio aos doentes. De certeza que a terapia vai ter resultados", afirmou.

"Estes dias vão fazer de Viseu uma pequena New Orleans portuguesa", considera Jorge Sobrado, vereador da Cultura na Câmara de Viseu. O Município apoia o festival, financeiramente, com 50 mil euros.

"Que jazz é este?" vai ainda incluir o "Mercado do Parque" (Aquilino Ribeiro) onde é possível petiscar e onde vai estar uma caravana com a "Rádio Rossio" , por onde vão passar 19 radialistas para fazerem 36 horas de emissão.