Dois bebés projetados por carro ao longo de sete metros em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 21:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas bebés foram atropeladas esta terça-feira em Viseu. De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu, (CDOS) as duas crianças foram atropeladas cerca das 19.30 horas por uma viatura ligeira, na rotunda de Nelas.

As duas gémeas, de 16 meses, eram transportadas no carrinho, empurrado pelo pai. Terá sido a atravessarem a passadeira que um carro ligeiro foi contra o carrinho, projetado ao longo de sete metros, segundo o CDOS.

As bebés, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital de Viseu