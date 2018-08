Sandra Ferreira 24 Maio 2018 às 17:32 Facebook

Um homem de 50 anos sofreu queimaduras graves no corpo quando fazia uma queima, esta quinta-feira, em Figueiredo, na freguesia de S. Pedro de France, concelho de Viseu.

De acordo com o Centro Distrital de Operações Socorro do Distrito de Viseu, a vítima apresenta queimaduras em 40% do corpo e vai ser transportado de helicóptero para o Centro hospitalar Universitário de Coimbra.

No local estiveram elementos dos bombeiros voluntários de Viseu, INEM e GNR.