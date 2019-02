Hospital de Viseu restringe visitas por causa da gripe

Sandra Ferreira Hoje às 21:10 Facebook

Por causa da gripe, a administração do Centro hospitalar Tondela-Viseu decidiu restringir as visitas aos doentes.

"Há doentes internados por outros motivos que desenvolveram durante a sua permanência no hospital infeção pelo viris influenza A. Por esse motivo, é imprescindível neste momento restringir as visitas aos doentes internados e reforçar as medidas de controlo de infeção", justifica a unidade hospitalar numa nota enviada à comunicação social.

Em cada turno de visita vai ser apenas permitida a presença do acompanhamento e de uma visita por doente, que terá de usar máscara de proteção, disponibilizada gratuitamente pelo hospital.

Atualmente o Centro Hospitalar Tondela-Viseu tem mais de 40 doentes internados com gripe.