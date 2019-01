Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), Cílio Correia, revelou que a instituição de saúde quer modernizar a área da Consulta Externa do Hospital de Viseu, tendo procedido com a avaliação dos procedimentos atuais.

O responsável disse que o objetivo passa por agilizar o circuito interno e melhorar o atendimento prestado aos utentes.

Leia mais em Jornal do Centro