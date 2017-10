Quatro meios aéreos combatem fogo em Castro Daire

Hoje às 18:37, atualizado às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de uma centena de operacionais, apoiados por 34 veículos e quatro meios aéreos combatem um incêndio florestal que deflagrou, esta quinta-feira, na zona de Almofala, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

As chamas, que tiveram início pelas 09.23 horas, estavam a ser combatidas, pelas 17.45 horas, por 111 operacionais, auxiliados por quatro meios aéreos e 34 meios terrestres, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Embora as chamas progridam com intensidade, não há povoações e/ou habitações ameaçadas, adiantou a mesma fonte.

Um outro fogo florestal, igualmente no concelho de Castro Daire, lavrava, pela mesma hora, na zona de Póvoa de Montemuro, na encosta sul da Serra de Montemuro.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No combate às chamas, que avançavam com uma frente, estavam envolvidos, de acordo com a mesma fonte, 27 operacionais, auxiliados por oito veículos.

De forma "favorável" estava a decorrer, por outro lado, o combate aos incêndios que, pelas 17.40 horas, também destruíam áreas florestais de Cabeceiras de Basto (distrito de Braga) e de Negrões, no concelho de Montalegre (Vila Real), adiantou a Proteção Civil.

O fogo que deflagrou, pelas 05.35 horas, perto de Relva, localidade da freguesia de Monteiras, no município de Cinfães, distrito de Viseu, foi dado como dominado pelas 17.15 horas, acrescentou a mesma fonte.