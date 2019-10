Sandra Ferreira Hoje às 13:01 Facebook

Baterista dos Xutos e Pontapés diz que os roqueiros de Viseu, entre os 63 e os 90 anos, são uma lição de juventude.

Calças de ganga, casaco de cabedal e óculos de sol. Uns de perfeita saúde, outros de costas curvadas. Há quem seja puxado por uma mão amiga, outros que andam apoiados numa muleta. Mas todos sobem ao palco, apesar das maleitas próprias da idade. Têm entre 63 e os 90 anos e são "A voz do rock".

O grupo criado e orientado por Ana Bento, da Associação Gira Sol Azul, regressou anteontem à noite à casa onde nasceu, há cinco anos, no Teatro Viriato de Viseu. (ler caixa). Mas desta vez, o concerto incluiu um convidado especial: Kalú, o baterista dos Xutos e Pontapés. "É um grupo extraordinário. Estas pessoas são mais ou menos da minha idade", afirmou Kalú, de 61 anos, que considerou estar perante uma banda com "grandes talentos".

Horas antes, durante o único ensaio com os "avós" do rock, Kalú evidenciava o espanto. "Estou completamente cilindrado com o profissionalismo destas pessoas, a graça e a juventude deles. É uma lição", afirmou.

Sucessos como "Contentores" ou "Conta-me histórias" obrigaram Kalú a uma viagem no tempo, que vai ser consequente . "Vamos fazer espetáculos acústicos e iremos incluir algumas músicas que já não tocamos há muito tempo", assegurou.

Alcina da Silva Pereira, que dentro de um mês faz 91 anos, não conhecia Kalú, o homem dos pratos, como lhe chamaram.

"Eu não conhecia nada até integrar o grupo", conta a utente do Lar de S. Caetano, em Viseu.

"Há cinco anos perguntaram-se se queria cantar. Julguei que era na igreja. Disse que sim. Quando chegou o dia, trouxeram-me para o rock", recorda. "Gosto muito destas músicas. Algumas conheço, outras não, mas aprendem-se", diz orgulhosa. Em quatro meses, o grupo aprendeu dez músicas dos Xutos e Pontapés. "Quem não sabe ler tem mais dificuldade em memorizar as letras, às vezes há dificuldades rítmicas e melódicas", admite Ana Bento, da Associação Gira Sol Azul, que orienta o grupo.

Desafio

Com "A voz do rock" a assinalar cinco anos, entendeu que era preciso introduzir um novo desafio. "Precisávamos de uma motivação e achamos que convidar o Kalú seria uma grande responsabilidade", justificou a dirigente associativa.

A entrada do conhecido tema "A minha casinha" coube a Celso Albuquerque Leitão, de 90 anos. "Sempre gostei de cantar e de rock, por isso, meti-me cá e de cá não saí. Ando um bocado atacado da bronquite, mas mesmo assim ainda cá estou. O vício está cá dentro", afirma o idoso.