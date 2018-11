Hoje às 16:46 Facebook

A Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar Tondela Viseu (LAVCHTV) lamentou esta segunda-feira que o Governo se tenha esquecido do projeto de radioterapia/centro oncológico no Orçamento do Estado para 2019.

Em comunicado, a LAVCHTV refere que está "estupefacta com a decisão do Governo de não inscrever no Orçamento para 2019 qualquer verba" para a instalação do centro nesta unidade hospitalar.

