Museus do Centro Histórico de Viseu unem-se para comemorar dia internacional

Os três museus do Centro Histórico de Viseu - Museu da Misericórdia, Museu da Catedral e o Museu Nacional Grão Vasco (MNGV) - juntaram-se para celebrar o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus, que acontece este sábado (18 de maio).

As novidades foram reveladas aos jornalistas esta quarta-feira (dia 15). No caso do Museu Nacional Grão Vasco, o destaque vai para a nova exposição no primeiro piso. Segundo a diretora Odete Paiva, a mostra vai expor obras maneiristas de pintura que pertenceram à capela de Santa Marta, no Paço Episcopal do Fontelo.

