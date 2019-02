Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os nadadores do Académico de Viseu vão marcar presença, este fim de semana, no Meeting Internacional de Lisboa. A prova vai realizar-se no Complexo Olímpico do Jamor.

Em declarações ao Jornal do Centro, o treinador da equipa, Humberto Fonseca, fala numa iniciativa importante para os atletas e a preparação para as competições nacionais.

Leia mais em Jornal do Centro