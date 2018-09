Obras no IP3 condicionam circulação no distrito de Viseu

Hoje às 12:24 Facebook

O pavimento do IP3 está a ser reparado, o que implica condicionamentos do trânsito nos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu, anunciou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Os trabalhos de "conservação corrente", numa extensão de 38 quilómetros, que a IP está a realizar no Itinerário Principal 3, naqueles concelhos do distrito de Viseu, decorrem em período diurno até ao dia 17 de outubro.

Trata-se de "uma obra de manutenção regular cuja execução tem como objetivo o reforço das condições de conforto e segurança na circulação" naquela via, que liga Coimbra a Viseu, explica a empresa pública em comunicado.

"Para maior segurança dos automobilistas e trabalhadores da obra, estão implementados condicionamentos do trânsito, com circulação alternada e desvios de tráfego, que estão devidamente sinalizados e com acompanhamento das forças policiais", informa.

A IP pede aos utentes do IP3 "a melhor compreensão para os eventuais transtornos provocados por estas restrições temporárias à circulação, nomeadamente na demora à passagem" na zona da intervenção.